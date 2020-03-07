فيسبوك تغلق مكاتبها بلندن حتى الاثنين بسبب كورونا

أعلنت شركة ​فيسبوك​، أنها ستغلق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى يوم الاثنين بعد أن تم تشخيص إصابة موظف زائر من ​سنغافورة​ ب​فيروس كورونا​.

وأوضحت الشركة في بيان "زار موظف مقره في مكتبنا بسنغافورة وتم تشخيص إصابته بكوفيد-19 مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 شباط 2020 ومن ثم سنغلق مكاتبنا في لندن حتى يوم الاثنين لإجراء عملية تطهير كاملة وسيعمل الموظفون من منازلهم حتى ذلك الوقت".

ونصحت فيسبوك أيضا موظفيها الذين مقرهم في المنطقة المنكوبة بمكتبها بسنغافورة العمل من منازلهم حتى 13 آذار. وقالت إنها "أغلقت على الفور المنطقة لتطهيرها بشكل كامل".