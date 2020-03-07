أعلن المغرد السعودي "مجتهد" أن "حملة اعتقال بعض الضباط في الأجهزة الأمنية والجيش والحرس، لكل الذين يعتقد أن لهم ولاء لأحمد بن عبد العزيز أو محمد بن نايف والحملة مستمرة لاعتقال غيرهم ممن يشك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ولائهم"، مشيرا الى أنه "يبدو أن الموضوع مرتبط بتنصيب مرتقب لبن سلمان ملكا، مما لاقى رفضا شاملا داخل العائلة".
ولفت الى أنه "تأكد اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز، أحد كبار أمراء آل سعود، وأخطر من يعتقلهم ابن سلمان، اعتقال وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود، اعتقال مجموعة أخرى من الأمراء".
كانت هذه تفاصيل خبر مجتهد: حملة اعتقال بعض الضباط في الأجهزة الأمنية مستمر ممن يشك بن سلمان في ولائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.