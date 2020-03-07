مجتهد: حملة اعتقال بعض الضباط في الأجهزة الأمنية مستمر ممن يشك بن سلمان في ولائهم

أعلن المغرد السعودي "​مجتهد​" أن "حملة اعتقال بعض الضباط في ​الأجهزة الأمنية​ و​الجيش​ والحرس، لكل الذين يعتقد أن لهم ولاء لأحمد بن عبد العزيز أو محمد بن نايف والحملة مستمرة لاعتقال غيرهم ممن يشك ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​ في ولائهم"، مشيرا الى أنه "يبدو أن الموضوع مرتبط بتنصيب مرتقب لبن سلمان ملكا، مما لاقى رفضا شاملا داخل العائلة".

ولفت الى أنه "تأكد اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز، أحد كبار أمراء ​آل سعود​، وأخطر من يعتقلهم ابن سلمان، اعتقال وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود، اعتقال مجموعة أخرى من الأمراء".