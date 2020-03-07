سلطات أيسلندا تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

أفادت وكالة التلغراف النرويجية أن السلطات الأيسلندية قررت فرض ​حالة الطوارئ​ في البلاد بسبب زيادة عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ الجديد.

بعد فرض حالة الطوارئ، ستبدأ تطبيق قواعد أكثر صرامة للوقاية من العدوى، بما في ذلك قواعد النظافة، في مؤسسات مختلفة في ​آيسلندا​. وفي الوقت نفسه، قررت السلطات الآيسلندية عدم فرض حظر على تنظيم مناسبات جماهيرية، لكنها لم تستبعد إمكانية مثل هذه التدابير في ​المستقبل​.

يذكر انه تم الكشف عن ست ​حالات​ إصابة جديدة في البلاد. ووفقا للسلطات، حالتان أصيبتا بالعدوى في أيسلندا، على الرغم من أن العدوى لم تحدث من قبل إلا من خلال رحلات في الخارج - ​إيطاليا​ و​النمسا​. بلغ العدد الإجمالي للحالات 43 حالة. يقيم الأطباء حالة جميع المصابين على أنها طبيعية.