سلطات أيسلندا تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

أفادت وكالة التلغراف النرويجية أن السلطات الأيسلندية قررت فرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد.
بعد فرض حالة الطوارئ، ستبدأ تطبيق قواعد أكثر صرامة للوقاية من العدوى، بما في ذلك قواعد النظافة، في مؤسسات مختلفة في آيسلندا. وفي الوقت نفسه، قررت السلطات الآيسلندية عدم فرض حظر على تنظيم مناسبات جماهيرية، لكنها لم تستبعد إمكانية مثل هذه التدابير في المستقبل.
يذكر انه تم الكشف عن ست حالات إصابة جديدة في البلاد. ووفقا للسلطات، حالتان أصيبتا بالعدوى في أيسلندا، على الرغم من أن العدوى لم تحدث من قبل إلا من خلال رحلات في الخارج - إيطاليا والنمسا. بلغ العدد الإجمالي للحالات 43 حالة. يقيم الأطباء حالة جميع المصابين على أنها طبيعية.
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