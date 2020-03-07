أبو زيد : خيارات الحكومة اليوم أحلاها مرّ

رأى النائب السابق أمل أبو زيد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه " ينتظر ​الحكومة​ اليوم خيارات عديدة أحلاها مرّ"، لافتا إلى ان "كل ما نتمناه ان يُتخذ القرار الذي فيه مصلحة لبنان العليا بعيداً عن أي مزايدات أو شعبوية ".

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