الدفاع المدني: سحب مياه من داخل مستودع في ريفون

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصر المديرية عملوا من الساعة 15:00 من تاريخ 6/3/2020 ولغاية الساعة 00:00 من تاريخ اليوم 7/3/2020 على سحب مياه السيول من داخل مستودع يقع في الطبقة السفلية من احد المباني السكنية في ريفون - ​كسروان​.

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