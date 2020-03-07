لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "مع إعلان ​وزير الصحة​ عن الانتقال إلى مرحلة الإنتشار فيما يختص بوباء ​كورونا​، أضحى من الملح، إعلان حالة طوارئ صحية، والإستعانة ب​الجيش​ لمراقبة وضبط ​المطار​ والمرافئ والحدود، وإنشاء مراكز عزل وعلاج في المحافظات"، داعيا الى "تعزيز الترصد الوبائي بشريا وماديا، وتأمين الفحص المخبري للفيروس مجانا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لتعزيز الترصد الوبائي بشريا وماديا وتأمين الفحص المخبري لكورونا مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.