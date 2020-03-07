فارس: اغتيال عميد في الحرس الثوري الإيراني بضواحي دمشق أمس

أفدت وكالة "فارس" للأنباء باغتيال القيادي في الحرس الثوري، العميد فرهاد دبيريان، في "منطقة ​السيدة زينب​" في العاصمة السورية دمشق، ليلة أمس الجمعة.

ووأوضحت ان دبيريان كان المسؤول عن بلدية "منطقة السيدة زينب" في ​الحرس الثوري الإيراني​، وتولى قيادة العمليات العسكرية في ​مدينة تدمر​ إبان استعادتها من تنظيم "داعش". هذا ولم ترد أي ​تفاصيل​ بشأن عملية الاغتيال والمسؤول عنها.