فارس: اغتيال عميد في الحرس الثوري الإيراني بضواحي دمشق أمس

أفدت وكالة "فارس" للأنباء باغتيال القيادي في الحرس الثوري، العميد فرهاد دبيريان، في "منطقة السيدة زينب" في العاصمة السورية دمشق، ليلة أمس الجمعة.
ووأوضحت ان دبيريان كان المسؤول عن بلدية "منطقة السيدة زينب" في الحرس الثوري الإيراني، وتولى قيادة العمليات العسكرية في مدينة تدمر إبان استعادتها من تنظيم "داعش". هذا ولم ترد أي تفاصيل بشأن عملية الاغتيال والمسؤول عنها.
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