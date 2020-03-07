بشار الجعفري لـ"النشرة": سوريا كسبت الجزء الأكبر من معركتها ضد الإرهاب ولن تسمح لأردوغان أن يكرر في إدلب ما حصل في لواء اسكندرون

أشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة ​بشار الجعفري​، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنه يخالف الرأي القائل أن سوريا لا ترد على الاعتداءات ال​إسرائيل​ية، لافتا إلى أن "الجانب الاسرائيلي دعم الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة الفصل بشكلٍ مباشر، وكان يشن غاراتٍ لدعمها. أما اليوم، فقد دحرنا هذه المجموعات واستعدنا السيطرة على منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل وعلى معظم الأراضي السوريّة التي كانت تسيطر عليها الجماعات الإرهابية العميلة لإسرائيل من ​جبهة النصرة​ والخوذ البيضاء وغيرهم"، مضيفا : "هذه كانت بحد ذاتها هزيمة للإسرائيليين ولحلفائهم"، معتبرا أن "الإسرائيليين، بزعامة المتطرف ​بنيامين نتانياهو​، يعيشون اليوم هوساً لمجرد التفكير أن ​الحكومة السورية​ تحارب الإرهابيين جنباً إلى جنب مع الأخوة في إيران و​حزب الله​، ومعهم ​القوات الروسية​ الصديقة، وهم يؤمنون تماماً أن سلاح الإرهاب الذي استخدموه مع حلفائهم من الأميركيين ضد سوريا، قد ارتد عليهم وأنهم سيدفعون ثمناً باهظاً لقاء ذلك"، مشددا على أن "سوريا كسبت الجزء الأكبر من معركتها ضد الإرهاب، ورغم الأثمان الباهظة التي دفعناها بشرياً واقتصادياً واجتماعياً بسبب هذه الحرب، فقد حققنا إنجازات سياسية وعسكرية هامة ستصب بالتأكيد في مصلحة محور المقاومة"، معتبرا أن "معركتنا هذه جزء من حرب طويلة ولن نتراجع فيها إلى أن نستعيد حقوقنا في الجولان المحتل".

ورأى الجعفري أن "كل المعارك التي خاضها الجيش السوري وحلفاؤه كانت حاسمة وأساسية في معركتنا ضد الإرهاب، من أحياء حلب الشرقية إلى حمص و​ريف دمشق​ والمنطقة الجنوبية والجولان، وبطبيعة الحال، فإن معركة إدلب هي اليوم جزءٌ رئيسي من تحقيق النصر على الإرهاب، والجميع يعلم والأمم المتحدة تُقر بذلك صراحة في تقاريرها الرسمية، لا سيما تقرير فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع ل​مجلس الأمن​، والذي ورد فيه بأن إدلب اليوم هي المستنقع الأكبر لتجميع بقايا إرهابيي "داعش" وعناصر التنظيمات الإرهابية المصنفة، ولا سيما "​القاعدة​" و"​هيئة تحرير الشام​" و"جبهة النصرة". وبالتالي، فإن انتصارنا في هذه المعركة، وهو قادم لا محالة، يعني إنجاز القسم الأهم من معركتنا مع حلفائنا ضد الإرهاب، لنتفرغ بعدها وبشكل نهائي للقضاء على باقي الجيوب الإرهابية في شرق ​الفرات​، ووضع حدٍ لأي سلاحٍ غير شرعي وخارج إطار ​الدولة السورية​ وأجهزتها"، معتبرا أن "لا أحد قادر على إعطاء موعدٍ نهائي لتحقيق النصر الكامل على الإرهاب، ولكن ما أستطيع قوله أن هذه المعركة باتت في مراحلها الأخيرة، وأنها لن تتوقف حتى تتحقق أهدافها الاستراتيجية بشكل كامل، هذا مطلب شعبي وواجب حكومي ودستوري".

ولفت الجعفري إلى أن "اتفاق ​أستانا​ الخاص بمناطق خفض التصعيد الذي تم توقيعه بتاريخ 4 أيار 2107، كان وسيبقى موقتاً بطبيعته، والغاية الأساس منه هي وضع حدٍ نهائي لأنشطة ​الجماعات المسلحة​ التي صنفها مجلس الأمن ككياناتٍ إرهابية وترفض فك أي ارتباط أو علاقة بها"، مشيرا الى أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ توصل بتاريخ 18 أيلول 2018، إلى اتفاق في قمة سوتشي مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ من أجل تنفيذ التعهدات والالتزامات الملقاة على الطرف التركي بموجب اتفاق أستانا، أي عزل الكيانات الإرهابية ووضع حد لنشاطاتها والفصل بينها وبين باقي المجموعات المسلحة الناشطة في إدلب ومحيطها، وقد أعادت الوثيقة التي صدرت بتاريخ 5 آذار الحالي، عن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأردوغان التركي، التأكيد على أن أي وقف لإطلاق النار لا يشمل التنظيمات التي صنفها مجلس الأمن ككيانات إرهابية"، مشددا على أن "النظام التركي خرق مذكرة سوتشي من خلال تحويل نقاط المراقبة التركية إلى ملاذ آمن ومنطلق لحماية المجموعات المسلحة المصنفة على انها كيانات إرهابية، كما لم يلتزم بسحب المجموعات الإرهابية المسلحة إلى مسافة عشرين كلم غربي طريق أبو الضهور بين حلب وإدلب، بل زاد عدد الإرهابيين وخاصة الأجانب منهم في إدلب، وبدلاً من أن يسحب جميع الدبابات ونظم قذف الصواريخ المتعددة ومدافع الهاون من المنطقة منزوعة السلاح بحلول 10 تشرين الأول 2018، نشر داخل الأراضي السورية آلاف الجنود وعتاداً حربياً ثقيلاً يضم آلاف القطع المدرعة، أما الخرق الرابع فقد تمثل في عدم استئناف حركة المرور العابر على الطريق الدولي M4 (حلب-اللاذقية) والطريق الدولي M5 (حلب-حماة) بنهاية العام 2018"، معتبرا أن "تجربتنا مع النظام التركي تثبت دوماً أن تعهداتهم عصية على التنفيذ، ونحن لم نتوقع في يوم من الأيام أن ينفذ أردوغان هذه التعهدات، لأن ذلك يعني ببساطة نهاية مغامراته المتهورة في سوريا، ووضع حد لتدخلاته السياسية والعسكرية مع حكوماتٍ أخرى، وهي التدخلات التي قامت بالأساس على الاستثمار في المجموعات الإرهابية المسلحة وعلى فتح المعسكرات على أراضي تركيا لتدريب الإرهابيين ، ومن ثم فتح الحدود أمامهم إلى داخل الأراضي السورية لشن حرب إرهابية شاملة. وباختصار، أستطيع أن أؤكد بأن سوريا، قيادةً وشعباً وجيشاً، لن تسمح لأردوغان أو لغيره أن يكرر في إدلب ما حصل في لواء اسكندرون".

واعتبر الجعفري أن "لا فرق بين أردوغان ونتانياهو، فكلاهما محتل ومعتدٍ، أما ما يعنينا في سوريا فهو القضاء على الإرهاب واستعادة كامل السيطرة والسيادة على التراب السوري، وإذا أراد أردوغان أن ينصت لصوت العقل ويضع حداً لدعمه للإرهاب ويمتنع عن التدخل الهدام في سوريا، وأن يتوقف عن هدر دماء عناصر جيشه المعتدي والمحتل، فذلك سيخدم السلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة بما في ذلك الشعب التركي الجار. أما إذا أصر على هذا النهج العدواني، فلا شيء سيمنعنا من الاستمرار في حربنا ضد الإرهاب وضد كل من يدعمه ويسلحه ويموله ويستخدمه لتحقيق مكاسب سياسية على حساب استقلالنا وسيادتنا ووحدة أراضينا، وحلفاؤنا يدركون ذلك تماماً، ونحن في ذلك ننسجم تماماً مع تفاهمات أستانا ومذكرة سوتشي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وبالوضع في سوريا".