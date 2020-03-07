وزير الدفاع التركي: لا انتهاكات في سوريا منذ وقف إطلاق النار

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن وفدا روسيا سيزور أنقرة الأسبوع المقبل، مؤكدا انه "لم تحصل انتهاكات لوقف ​إطلاق النار​ في إدلب منذ دخوله حيز التنفيذ".​​​​​​​

يذكر ان تركيا وروسيا اتفقتا على وقف إطلاق النار ابتداءً من منتصف ليل الخميس - الجمعة في محافظة إدلب شمال غربي ​سوريا​، في محاولة لتجنب تصعيد كبير.

هذا وقتل 36 جنديا تركيا في إدلب الشهر الأخير، خلال هجوم شنته قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا. وردّت تركيا، التي تدعم مقاتلي المعارضة، بمهاجمة القوات السورية الحكومية. وأثارت هذه الحادثة مخاوف من اندلاع صراع عسكري مباشر بين تركيا وروسيا.