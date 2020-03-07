ترامب يطرح احتمال استعادة طالبان الحكم في أفغانستان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty وقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان الأسبوع الماضي.

وقال ترامب إنه "لا يُفترض أن يحدث ذلك، لكن هذا احتمال".

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان، الأسبوع الماضي، مما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة للانسحاب تدريجيا من أطول حروبها، فإن كثيرين يتوقعون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية أكثر تعقيدا بكثير.

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وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن توقيع الاتفاق خطوة جيدة، لكن الطريق لن يكون سهلا.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ملتزمة بتقليص عدد قواتها في أفغانستان من 13 ألفا في الوقت الحالي إلى 8600 جندي، في غضون 135 يوما من توقيع الاتفاق، والعمل مع حلفائها على خفض عدد قوات التحالف في أفغانستان على نحو متناسب خلال هذه الفترة إذا ما أوفت طالبان بالتزاماتها.

وجاء في البيان المشترك أن الانسحاب الكامل لكل القوات الأميركية وقوات التحالف سيتم خلال 14 شهرا من توقيع الاتفاق إذا التزمت طالبان بالجزء الخاص بها.