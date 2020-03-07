الصحة العالمية: الإصابات بكورونا يقترب من 100 ألف.. و20 لقاحا يجري اختباره

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يقترب من 100 ألف حالة، موضحة أن هناك نحو 20 لقاحا يجري اختباره وننتظر نتائج الاختبارات، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.
وأعلنت الصين، في وقت سابق، اليوم، تسجيل 30 حالة وفاة إضافية جرّاء فيروس كورونا، ما يرفع إلى 3042 عدد الوفيات بالفيروس في البلاد منذ ظهوره أواخر 2019.
وبلغ عدد الإصابات الجديدة 143 حالة في البلاد، وهي زيادة طفيفة مقارنة باليوم السابق139 ، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 80552 حالة، وفقا لأرقام صادرة عن اللجنة الوطنية للصحة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، كما سجلت الصين 16 حالة إصابة بالفيروس مستوردة من الخارج، ما يرفع عدد هذه الحالات في البلاد.
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