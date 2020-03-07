شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتطوير مستشفى المراغة المركزى وحل مشكلة جزيرة الشورانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، ونائب دائرة المراغة بمحافظة سوهاج، باقتراح برغبة موجه للحكومة، بشأن تطوير مستشفى المراغة المركزي، وقال إن هناك موافقة من الحكومة ممثلة في وزارات التخطيط والمالية والصحة علي إدراج مستشفي المراغة المركزي في الخطة لتطويرها، وتم تخصيص الاعتمادات المالية للتنفيذ، ويتبقي وضع جدول زمني لتنفيذ مشروع تطويرها، مطالبا بسرعة البدء في التنفيذ والانتهاء من المستشفي، نظرا للحاجة الملحة للأهالي للمستشفي لتقديم الخدمة الصحية والطبية اللائقة، وتلبية احتياجات المرضي وأحقيتهم في العلاج.

وأضاف "العادلي"، أن هناك ضرورة ملحة لسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن استراتجية بناء الإنسان المصري، والتي يأتي علي رأس مقوماتها ومحاورها الصحة والتعليم.

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كما تقدم النائب همام العادلي، باقتراح برغبة آخر، يطالب فيه بعدم تحويل قرية جزيرة الشورانية بمركز المراغة إلي محمية طبيعية، مؤكدا أنه سيناقش في لجنة الاقتراحات والشكاوي يوم الأربعاء القادم.

وكان النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، طالب بخطة لمواجهة الأسواق العشوائية التي انتشرت في معظم المحافظات وتتسبب في انتشار ظاهرة الباعة الجائلين والتكدس والازدحام المروري، وتعطيل مصالح المواطنين، وقال إن هناك ضرورة للعمل علي تقنين أوضاع هذه الأسواق العشوائية بإيجاد أماكن بديلة تخصص لها طالما كانت هناك حاجة لها، أو إزالتها إذا كان هناك أسواق رسمية قريبة منها في ذات المنطقة، مشددا علي ضرورة التصدي للفوضي في الشارع وتفعيل القانون بحسم علي الجميع.

وأضاف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، أن انتشار الأسواق والمواقف العشوائية يهدر علي الخزينة العامة للدولة ملايين الجنيهات، لأنها تعمل بدون ترخيص ولا تدفع ضرائب ورسوم، مما يزيد عدد الأنشطة التابعة للاقتصاد غير الرسمي، والذي يجب دمجه في القطاع الرسمي للدولة، خاصة أن الموازنة العامة تحتاج لموارد مالية جديدة للعمل علي سد العجز.