شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان تناقش أزمة غرق 4 آلاف فدان بالبحيرة بسبب ارتفاع منسوب المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل خلال اجتماعاتها غدا، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، تمهيدا للانتهاء منه لما له من أهمية تنعكس على البحيرات بشكل عام، كما يعد التشريع ترجمة حقيقية للاهتمام بالبحيرات وتنميتها خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش أيضا عدد من طلبات الإحاطة في حضور التنفيذيين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتوصيات ملزمة، من هذه الطلبات على سبيل المثال، طلب بشأن تضرر أهالي أبو مشهور من وجود تغطية (صندقة) على ترعة ديا الكوم بمحافظة المنوفية التي تعوق مرور المياه ما أدى إلى تلف المحاصيل وبوار الزراعات الواقعة خلف التغطية، وارتفاع القيمة الإيجارية لوحدات السكن الإداري للمحالين على المعاش برى قناطر الدلتا بمنطقة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 والقرار الوزاري رقم 196 لسنة 1985.

وأشار الحصرى، إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة طلبي إحاطة بشأن ارتفاع منسوب مياه مصرف بركة صحن العبد ما أدى إلى غرق حوالي 4000 فدان بمنطقة النوبارية محافظة البحيرة، وطلب أخر حول عدم إنشاء محطة خلط لري 400 فدان بمنطقة عزبة رضوان – السلسلة – كوم أمبو أسوان، وتبحث مشكلة عدم تثبيت 300 طبيب بيطري من العاملين على حساب الصناديق الخاصة رغم قيامهم بالعمل واحتياج الدولة إلى تعيين أطباء بيطريين، وتبحث أزمة بتوفير الأدوية اللازمة للقوافل البيطرية للخيالة والجمالة بمنطقة الهرم محافظة الجيزة، وأخيرا مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إنهاء إجراءات بناء مدرسة في محافظة الدقهلية مركز المنصورة قرية جديدة الهالة.