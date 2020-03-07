شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 99 إصابة و28 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 7 مارس 2020 أعلنت الصين اليوم السبت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 3070 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

Advertisements وأوضحت السلطات الصحية الصينية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 80651 حالة بعد إضافة 99 إصابة جديدة. وأشارت السلطات إلى شفاء 55404 حالة بعد تلقي العلاج وخروجها من المستشفيات.

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