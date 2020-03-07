تركيا تعتقل صحفيين اثنين لنشر تقرير عن مقتل ضابط في ليبيا

السبت 7 مارس 2020

أوقفت السلطات التركية صحفيين تركيين اثنين قد يواجهان عقوبة السجن 9 سنوات، لنشرهما تقريراً عن جنازة ضابط بالاستخبارات قتل في ليبيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.



وأبقت محكمة في إسطنبول الأربعاء، باريش ترك أوغلو وهوليا كيلينتش، قيد التوقيف المؤقت بعدما نشرا عبر موقع "اودا-تي في" فيديو يقولان إنّه لمراسم الدفن التي جرت بشكل متكتم، وفق وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

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وتمت ملاحقة الصحفيين لكشفهما هوية عنصر الاستخبارات، ونشر الموقع اسم العنصر المزعوم والحرف الأول من اسمه العائلي، مضيفا أنّه دفن في غرب تركيا.

غير أنّ الموقع أوضح أنّه لم يكشف الاسم لأنّ هوية العنصر الذي يزعم أنّه قتل في ليبيا كشف عنها نائب تركي معارض، فيما انتقد الأربعاء، وزير الداخلية التركي سليمان صويلو نشر التقرير.

وتحلّ تركيا في المرتبة 157 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة الذي تنشره منظمة "مراسلون بلا حدود".