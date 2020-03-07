ترامب يعين مارك ميدوز في منصب كبير موظفي البيت الأبيض

السبت 7 مارس 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعين النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي مارك ميدوز في منصب كبير موظفي البيت الأبيض ليحل محل مايك مولفاني.



وأكد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر "لقد عرفت وعملت مع مارك لفترة طويلة والعلاقة بيننا جيدة للغاية.. أود أن أشكر كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني على خدمته للإدارة بشكل جيد جدا".

وخدم مولفاني، وهو نائب جمهوري سابق، في منصب كبير موظفي البيت الأبيض لمدة 14 شهرا.

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وسيكون ميدوز الشخصية الرابعة التي تتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلال حكم ترامب، الذي قال إن مولفاني سيخدم الآن في منصب المبعوث الخاص إلى ايرلندا الشمالية.

وكان ميدوز، الذي يمثل الدائرة الـ11 لولاية نورث كارولاينا، كان قد أعلن العام الماضي أنه لن يسعى لإعادة انتخابه.

ويأتي قرار ترامب في إطار سلسلة من التعيينات جاءت بعد تبرئته في مجلس الشيوخ.

ولعب مولفيني دورا بارزا في تبرير قضية حجب مساعدات عن أوكرانيا التي كانت محور مساءلة ترامب في مجلس النواب.