اليونان تتهم تركيا بتعمد تسهيل تدفق آلاف المهاجرين على الحدود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الجمعة، أنّ الاتّفاق بين الاتّحاد الأوروبي وتركيا الذي أدّى منذ عام 2016 إلى الحدّ من الهجرة إلى أوروبا بات "مَيتًا".



واتهم ميتسوتاكيس أنقرة "بالمساعدة" في التدفّق المستمرّ لآلاف المهاجرين على الحدود.

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وقال ميتسوتاكيس لشبكة سي إن إن "الآن.. دعونا نكون صادقين، الاتّفاق قد مات".

والاتفاق الذي وقع بين تركيا وأوروبا كانت بنوده تنص على منع أنقرة تدفق اللاجئين عبر حدودها مقابل مساعدات مالية.

وحاليا، يحاول أردوغان من خلال فتح الحدود جر أوروبا إلى مستنقع الحرب السورية، حيث يسعى للحصول على تأييد أوروبي لعملياته العسكرية شمالي سوريا خصوصاً في إدلب، كما أنه يريد من جهة أخرى الحصول على المزيد من الأموال من أوروبا".

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يبتز فيها أردوغان أوروبا عبر ورقة اللاجئين، حيث سبق أن استخدمها في العديد من المناسبات، وتحديدا كلما أراد إجبار بلدان القارة العجوز على الاصطفاف وراءه في حروبه الخارجية سواء في سوريا أو ليبيا.