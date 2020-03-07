عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا.. سفينة موبوءة جديدة قبالة ساحل كاليفورنيا الأمريكية

السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الذي ينسّق جهود مكافحة الفيروس المستجدّ في الولايات المتحدة، الجمعة، عن تشخيص إصابات بكورونا لدى 21 شخصا على متن سفينة سياحية قبالة ساحل كاليفورنيا.



وقال بنس في مؤتمر صحفي بواشنطن إن عينات أُخذت، الخميس، من 46 شخصا وإن 21 من بينهم "ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا".

والمصابون هم 19 من أفراد الطاقم واثنين من ركاب سفينة "غراند برنسيس"، التي كانت قطعت رحلتها بعد اكتشاف أعراض لدى بعض الركاب وعددهم 3533 ولدى بعض أفراد الطاقم.

ولدى وصول السفينة "سيتم إجراء فحوص لجميع الركّاب مجددا" لكشف ما إذا كانوا مصابين بالفيروس، على أن يوضع المصابون في الحجر الصحي، بحسب ما قال بنس.

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وأضاف أن الطاقم يجب أن يبقى معزولا على السفينة، بينما ستجرى الفحوص للركاب داخل قواعد عسكرية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال صباح الجمعة من البيت الأبيض "إنها سفينة كبيرة، يتوجب علينا اتخاذ قرار مهم".

حالة وفاة جديدة

من جانب آخر، أعلنت مستشفى في ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة، الجمعة، أن شخصا توفي بفيروس كورونا هناك ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض في الولايات المتحدة إلى 15.

وقال مركز إيفرغرين هيلث الطبي في ضاحية كيركلاند في سياتل إن الولاية أكدت حالة الوفاة، فيما توفي 6 أشخاص على الأقل في منشأة تمريض في كيركلاند بسبب الفيروس.