سد النهضة.. إثيوبيا تفتح النار على الجامعة العربية بعد دعمها موقف مصر

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، رفضها قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، الذي أقر حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ورفض أي إجراءات أحادية إثيوبية.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنها ترفض قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة برمته، زاعمة أنه يقدم دعما "أعمى" لدولة عضو (فى الجامعة) دون مراعاة حقائق رئيسية في المحادثات بشأن سد النهضة.

وأشاد البيان، بالموقف الذي اتخذته حكومة السودان لرفضها تأييد "قرار" جامعة الدول العربية، مضيفة : "لقد أثبت السودان مرة أخرى موقفه المتمثل في كونه صوت العقل والعدالة".

وأعرب البيان عن تقدير إثيوبيا العميق للموقف المبدئي للسودان الذي يساعد على تقديم الحلول المربحة لجميع الأطراف المعنية، من خلال التزامها بمواصلة التفاوض بشأن السد.