سائحة تايوانية تنقل فيروس كورونا لـ12 مصريا يعملون على باخرة النيلية تتحرك بين أسوان والأقصر

كشفت تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أن سائحة تايوانية من أصل أمريكي، الحالة الأساسية المسببة لنقل عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -١٩" إلى 12 مصري يعملون على باخرة سياحية تنقل السائحين في رحلات نيلية بين أسوان والأقصر.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية، إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت على الفور باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه، أوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أنه فور عودة السائحة إلى بلادها، تلقت الوزارة معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية، باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، حيث بدأت الوزارة على الفور في متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا، والذين لم تظهر عليهم أي أعراض.

وأفاد "مجاهد" أنه تم إجراء تحاليل الـ pcr لجميع المخالطين في اليوم الـ ١٤ الذي يمثل نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة حاملة الكورونا، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض، مؤكدا أنه جاري تحويل الـ١٢حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، وإخضاع باقي الحالات المخالطة للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا آخرين، وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.

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يذكر أنه تم الإعلان عن ثلاث حالات مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد -١٩) في مصر، الحالة الأولى لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وحسب معايير منظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يوماً داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي، والحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عن إصابته يوم الأحد الماضي الموافق 1 مارس2020، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص، ويتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته الصحية، بالإضافة إلى الحالة الثالثة لمصري عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت لمدة ١٢ ساعة" وتم نقله إلى المستشفى المخصص للعزل ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

ومن جانبه أكد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر د.جون جبور، أن اكتشاف هذه الحالات الحاملة للفيروس يؤكد فاعلية وكفاءة الخطة الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان للتصدي لفيروس الكورونا المستجد وكيفية التعامل مع الحالات المصابة حال اكتشافها، مشيدًا بالسرعة والشفافية المعهودة للحكومة المصرية في الإخطار والتعامل مع الموقف وحرصها على إبلاغ المنظمة فور الاشتباه في أي حالة.

وأكد مجاهد إن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس الكورونا المستجد، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.



وتتابع وزيرة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة والتي تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية.