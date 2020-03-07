ترامب يعين النائب الجمهوري مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه سيعين النائب الجمهوري ب​مجلس النواب الأميركي​ مارك ميدوز في منصب كبير موظفي ​البيت الأبيض​ ليحل محل مايك مولفاني، حيث سيكون ميدوز الشخصية الرابعة التي تتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلال حكم ترامب.

ولفت ترامب، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى "أنني عرفت وعملت مع مارك لفترة طويلة والعلاقة بيننا جيدة للغاية. أود أن أشكر كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني على خدمته للإدارة بشكل جيد جدا"، مشيرا إلى أنّ مولفاني "سيكون المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ايرلندا الشماليّة".

ويحلّ ميدوز البالغ من العمر 61 عامًا في هذا المنصب محلّ ميك مولفاني الذي كان يشغل المنصب بالوكالة.