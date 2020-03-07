وفاة شخصين في فلوريدا اثر اصابتهم بفيروس كورونا

توفي شخصين ​فلوريدا​ على اثر اصابتهم ب​فيروس كورونا​. وبعد وفاة الشخصين يرتفع معدل الوفيات في فلوريدا الى سبعة عشر شخصاومعدل المصابين بكورونا في ​الولايات المتحدة​ يصل الى 249 اصابة. إضغط للمزيد

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