أعلن مجلس الوزراء الكويتي في بيان أنه "تقرر إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول التالية: بنغلاديش، الفيليبين، الهند، سيرلانكا، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، وذلك لمدة أسبوع"، مؤكدا أن "كل الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها هي لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بمن فيهم القادمون للبلاد من المقيمين فيـها أو زائريها"، لافتا إلى أنها "لا تستهدف أفرادا ولا فئة، ولا جنسية ولا دولا".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس موت نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الكويت توقف الرحلات الجوية لسبع دول بينها مصر وسوريا ولبنان بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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