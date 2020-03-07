سلطات الكويت توقف الرحلات الجوية لسبع دول بينها مصر وسوريا ولبنان بسبب كورونا

أعلن ​مجلس الوزراء الكويتي​ في بيان أنه "تقرر إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى ​مطار الكويت الدولي​ للدول التالية: بنغلاديش، ​الفيليبين​، ​الهند​، سيرلانكا، و​الجمهورية​ العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، ​جمهورية مصر​ العربية، وذلك لمدة أسبوع"، مؤكدا أن "كل الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها هي لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بمن فيهم القادمون للبلاد من المقيمين فيـها أو زائريها"، لافتا إلى أنها "لا تستهدف أفرادا ولا فئة، ولا جنسية ولا دولا".

وأعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، أمس موت نحو 100 شخص ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.