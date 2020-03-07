المصرف المركزي الأميركي: إرسال الدولار العائد من آسيا الى الحجر

أعلنت المتحدثة باسم ​المصرف المركزي​ الأميركي، أن "​الولايات المتحدة​ قامت بإرسال أوراق ​الدولار​ الأمريكي العائد إلى البلاد بعد استخدامه في آسيا إلى محجر في محاولة لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد"، موضحة أن "الأوراق تبقى محتجزة من 7 و10 أيام على الأقل، بدلا من 5 سابقا إلى 60 يوما"، مبينة أنه "جرى كتدبير احترازي تغيير إجراءات التعامل مع الأرواق التي ترسل من آسيا".

وكان مصرف كوريا الجنوبية المركزي أعلن، بدوره وضع الأوراق المالية في محجر لأسبوعين. كما كان المصرف الصيني المركزي أعلن إجراءات مماثلة في منتصف فبراير الماضي.