بنس: لدينا خطة لحجر ركاب السفينة السياحية "غراند برنسيس"

اعلن نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ أن ​الولايات المتحدة​ الأميركية لديها خطة لحجر ركاب ​السفينة​ السياحية "غراند برنسيس". وأوضح ان "خطر كورونا بالنسبة للأميركيين ما زال متدنيان"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تطور اختبارات للكشف عن ​فيروس كورونا​. وكان مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي والذي تم تعيينه مسؤولا عن ملف مكافحة الفيروس، قد أعلن أن نسبة تهديد فيروس كورونا للأميركيين متدنية. وأكد انه "سوف نعمل مع الاختصاصيين والأطباء وكل أفراد فريق العمل"، مشيرا أن علاج كورونا ربما سيكون متاحا بحلول الصيف.

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