ترامب: مارك ميدوز سيصبح كبيرا لموظفي البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ إن النائب الجمهوري مارك ميدوز سيصبح كبيرا لموظفي ​البيت الأبيض​، مضيفا: "لقد عرفت وعملت مع مارك منذ فترة طويلة، والعلاقة جيدة جدا بيننا". إضغط للمزيد

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