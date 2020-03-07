تسجيل 28 وفاة جديدة بـ"كورونا" و99 إصابة في الصين

أعلنت السلطات الصينية، تسجيل 28 حالة وفاة و99 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
كما أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6767 حالة، مؤكدة أن عدد حالات الوفاة ظل دون تغيير منذ ساعة متأخرة من مساء الجمعة عند 44 حالة.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أمس وفاة نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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