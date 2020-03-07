تسجيل 28 وفاة جديدة بـ"كورونا" و99 إصابة في الصين

أعلنت ​السلطات الصينية​، تسجيل 28 حالة وفاة و99 إصابة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما أعلنت المراكز الكورية لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها إن ​كوريا الجنوبية​ سجلت 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6767 حالة، مؤكدة أن عدد ​حالات​ الوفاة ظل دون تغيير منذ ساعة متأخرة من مساء الجمعة عند 44 حالة.

وكانت ​منظمة الصحة العالمية​، قد أعلنت أمس وفاة نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.