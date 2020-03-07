سلطات أميركا تحذر رعاياها من السفر إلى أذربيجان خوفا من كورونا

حذرت السلطات الأميركية رعاياها من السفر إلى أذربيجان خوفا من فيروس كورونا.
يذكر ان فيروس كورونا ظهر في مدينة ووهات الصينية في نهاية كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".
هذا وقد تم تسجيل حالات جديدة بالفيروس في كل من إيران والعراق ولبنان وروسيا في الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية وعربية أخرى.
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