بيسكوف: تحضيرات الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر على الفاشية مستمرة

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي ​دميتري بيسكوف​ في حديث لوكالة "​سبوتنيك​" أن التحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر على الفاشية مستمرة، لافتا الى أن "العمل مستمر كما هو مخطط".

هذا وقررت السلطات الروسية في وقت سابق، إلغاء المنتدى الاقتصادي الروسي في مدينة سوتشي، ثم منتدى ​سان بطرسبرغ​ الاقتصادي الدولي بسبب انتشار ​فيروس كورونا​.

وأعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، الجمعة، موت نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقد تم تسجيل ​حالات​ جديدة بالفيروس في ​إيران​ و​العراق​ و​روسيا​ في ​الولايات المتحدة الأميركية​ ودول أوروبية.

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