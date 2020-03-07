إستقامَةُ الرّأي

أَحَدُ الأُرثوذُكسيَّةِ هُوَ أوَّلُ أَحَدٍ مِن الآحادِ الخَمسةِ في المَرحلةِ الثّانيةِ مِن زَمَنِ التّريودي. نَحمِلُ في هذا الأحدِأيقُوناتِنَا ونَطُوفُ بِها بَعدَ القُدَّاسِ الإلهِيّ،في زِيَاحٍ مَهيبٍ،مُحتَفِلِينَبِذِكرى انتِصَارِ الإيمَانِ المُستقِيمِ، بَعدَ حَربٍضَروسٍ ضِدَّ الأيقُوناتِحَدَثَت بينَ القَرنَينِ الثَّامِنِ والتَّاسِعِللميلاد،واستَمَرَّتْ مئةً وعِشرينَ عَامًا، فَدُمِّرَ وأُحْرِقَ الكَثيرُ مِن الأيقونات، وسُفكِتْ فيها دِماءُالعَديدِ مِنَ الرُّهبانِ والمُؤمِنينَالّذينَ دافَعُوا بِشَراسَةٍ عَن لاهُوتِ الأيقُونةِالمُرتَبِطِ مُباشَرةً بِسِرِّ التَّجَسُّد.

فَبِصَيرُورَةِ اللهِإنسانًا، دُونَ أن يَفقِدَ شيئًا مِن أُلوهِيَّتِهِ، أَصبحَ مِنَ الطّبيعِيّأن يَكُونَ لِلرَّبِّ أيقُونَة. فالَّذي كانَ غيرَ جَائِزٍومُحَرَّمًافي العَهدِ القَديمِقَبلَ أن يَتَجسَّدَ المَسيحُ، أصبَحَ اليَومَ تَعبِيرًا عَن:"الْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَيْنَنَا، وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ، مَجْدًا كَمَا لِوَحِيدٍ مِنَ الآبِ، مَمْلُوءًا نِعْمَةً وَحَقًّا"(يوحنا١٤:١).

اللهُ أصبَحَ إنسَانًا لِيتَألَّهَ الإنسانُ ويَقتَبِلَ الإلهِيَّات، وها أيقُونَاتُ قَوافِلِ القِدِّيسينَ تَشهَدُ عَلى ذَلك. فَرَحُ هذا النَّهارِ يُترجِمُالإيمَانَ القَويمَ الّذيأعلَنَهُ الرَّبُّ،وتَسلَّمنَاهُ مِنَ الرُّسُلِ الأطهارِ، وحافَظَتْ عليهِ الكَنيسَةُعلى مَرِّ السِّنينِ،مِنَ خِلالِ آبائها القِدِّيسِين.

مؤمِنُونَ مِن كُلِّ الأعمَارِ، إكليريكيّونَ وعِلمَانِيّون، عائلاتٌ مَعَ أولادِهِم، يَحمِلُونَ في هَذا اليَومِ المَجيدِأيقُوناتِ شُفعَائِهِم، ويَسيرُونَ في اصطِفَافٍبَديعٍ،ليُعَبِّرُوا عَن وَدِيعَةِ الإيمانِالمُسَلَّمِمِن جِيلٍ إلى جيل. فمَايَحدُثُ في هَذا الأَحدِ يَجعَلُ المَرءَ يَنتقِلُ بِالرُّوحِ مِنَ الأرضِ إلى السَّماء.

الأيقُونَةُ نَافِذَةٌ إلى المَلَكوتِ، ويَجِبُ الاقتِرابُ مِنها كإِنجيلٍ مَكتُوبٍ بِالرُّوحِ القُدُسِ،لَها مَكانتُها في حَياةِ المُؤمِن،يُقَبِّلُهاويَسجُدُ أمَامَها. ولا سَمَحَ اللهُ أن نُفهَمَ خَطأً، نَحنُ لسنَا بِوَثَنيّينَ ولا نَسجُدُ لِخَشَبَة. هذا تَسخِيفٌ للإيمَانِ، وإفرَاغٌ للجَوهَرِ، وتَزييفٌ للتَّارِيخ. فالمَسيحيُّونَ قَدَّمُوا آلافَ الشُّهَداءِ الّذينَرَفَضُوا عِبَادَةَ الأصنَامِ والسُّجودَ لَها.

فهَل عِندَما تُقَبِّلُ أُمٌّ صُورَةَ ابنِهَا تَكونُ تُقبِّلُ ورَقَةً، أمْهي تُقَبِّلُ مَا تُمَثِّلُهُ الصُّورَة؟ وبِالتّالي ألا تَكونُ بِقُبلَتِها هَذِهِتُتَرجِمُحُبَّها لابنِها؟ وَالأمرُ ذَاتُهُ بِالنِّسبةِ للعَلَمِ وَلأيِّ كِتابٍ دِينيّ فِي أيّ مُعتَقَدٍ كان.

فإذا كانتِالبَشريَّةُ تُتَرجِمُحُبَّها لإنسانٍ أو تَكريمَهَا لِوَطَنٍ، فَكيفَ يَكُونُ الأمرُ إذًا مَعَ مَن عَشِقَنا حتّى الفِدَاءِ، ألا وهُوَ الرَّبُّ يسوعُ المَسيح؟ وهُنا لا بُدَّ لنا مِن أن نُوضِحَ ونُشَدِّدَعلى أنَّنا نَعبُدُ اللهَ، ونُكَرِّمُ القِدِّيسينَ، وعلى رأسِهِم والِدَةُ الإلَه، إذِ العِبَادَةُ لا تَجُوزُ إلا للهِ فَقَط.

قد يَقُولُأحدُهُم، كيفَ للخَالِقِ المُنَزَّهِ والمُتعالِي أن يُصبِحَ إنسانًا؟ ولقد حيَّرتمُونا بِقَولِكُم إنَّ يسوعَ المَسيحَ هُوَ ابنُ اللهِ، وهُوَ في الوَقتِ نفسِهِ ربٌّ وإله.

هَذِهِ الحَيرَةُ لَيست بِجَديدةٍ فِي التَّاريخ. فَأكبَرُ سِرٍّ في العَالَمِهُوَ سرُّ التَّجسُّدِ الإلهيّ، وهَذا مَا يُميِّزُ المَسيحيَّةُ عن كُلِّ المُعتَقَداتِ الأُخرى، فَالتَّجسُّدُ قِمَّةُ مَحبَّةِ اللهِ اللامُتناهِيةِ،ولا يُمكِنُ إدراكُ اللهِ إلّا بِالمَحبَّة.

حاشَاأن يَتَدَنَّسَ اللهُ ويَنقُصَ شيءٌ مِن مَجدِهِبِتَأنُّسِه. هَذا تفكيرٌ يَنبُعُ مِن مَحدُودِيَّةِ العَقلِ البَشَريِّ المَخلُوق. فلا شيءَ أقوى مِنَ اللهِ لِيُشَوِّهَ جَوهَرَه. وإذا سَألْنا ألا يَستطِيعُالخَالِقُ الكُلِّيُّ القُدرةِ أن يَتَجَسَّد؟ يَكونُ الجَوابُ، بِالتَّأكيدِ يَستطيع. إذًا ليسَتِ المُشكِلَةُ عِندَ اللهِ، بَل عِندَ مَن لم يَستطِعْ بَعْدُتَقبُّلَتَجَسُّدِه.

كذَلِكَ، في هَذا العِيدِ تُؤكِّدُ الكَنيسَةُعلى أنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنَّا هُوَ مَشرُوعُ أيقُونَةٍ حَيَّةٍ لله،وإن كَانَت غيرَ كامِلَةٍ،شَرطَ أن نُفَعِّلَ الرُّوحَ القُدُسَ فينا،فنَنضَمَّ إلى عَائلَةِالقِدِّيسِين.

