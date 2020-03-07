الجمهورية: الثنائي الشيعي يرفض بيع أي من المستحقات

علمت "الجمهورية"، انّ جميع الذين شاركوا في المشاورات تبلغوا رفض الثنائي الشيعي دفع اي جزء من هذه المستحقات ايًا كان شكلها وحجمها عن طريق احتساب فوائدها، او الفصل بين حصة المالكين الأجانب عن مالكيها اللبنانيين.
وربطاً بذلك، ابلغ خبير مالي كبير الى "الجمهورية"، انّ صعوبة الوصول الى قرار محدّد اسبابه ليست علمية بالدقة التي يتوقعها البعض، ان بُنيت المعادلة النهائية على المعطيات المالية والارقام النهائية. ذلك انّ ما ظهر واضحًا الى اليوم، يؤكّد انّ القرار سياسي اكثر مما هو تقني او مالي ونقدي.
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