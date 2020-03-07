مصدر أوروبي للشرق الأوسط: لا بد من تعاون لبنان مع صندوق النقد

كشف مصدر دبلوماسي أوروبي لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "لا بد من تعاون لبنان مع صندوق النقد"، مبينا أنه "لدى المجتمع الدولي وجهتي نظر، الأولى ما زالت تتعاطى بحذر مع الحكومة بذريعة أنها من لون واحد وتقع تحت تأثير "حزب الله" وإن كانت تعتبر وجودها أفضل من استمرار الفراغ".
ولفت إلى أن "هناك عدداً من الدول العربية الفاعلة مع وجهة النظر هذه، ما يؤخر قيام رئيس الحكومة حسان دياب بجولة على عدد من الدول العربية وتحديداً الخليجية منها، وذلك بخلاف ما يشاع من حين لآخر بأنها ستتم في وقت قريب"، مشيرا الى أن "وجهة النظر الثانية تراهن على المفاعيل الإيجابية للتعاون مع صندوق النقد الذي يشترط على لبنان وضع خطة إنقاذية جدية ومبرمجة".
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