الشرق الأوسط: جنبلاط بعث رسالة الى نصرالله حول مخاوفه على مستقبل البلد

علمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر سياسية بأن رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ بعث مؤخراً برسالة إلى الأمين العام لـ"​حزب الله​" ​السيد حسن نصر الله​ بواسطة قنوات التواصل القائمة بينهما تتعلق بوجهة نظره حيال أبرز القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية في ضوء ما لديه من مخاوف مشروعة على مستقبل البلد الذي يقع حالياً في أزمة خانقة، ويرزح تحت وطأة الانهيار.

وتردّد بأن الرسالة تضمنت موقف جنبلاط من التعاون مع ​صندوق النقد​ الذي لا يشكل خطراً على "حزب الله"، لكن لم يعرف رد فعل الأخير على رسالته مع أنه على موقفه من هذا الصندوق من دون أن يطرح ما هو البديل عن التعاون معه.

