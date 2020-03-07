مصادر الشرق الأوسط: التشكيلات القضائية أثارت استياء واسعاً لدى رئيس الجمهورية وفريقه

كشفت مصادر واكبت التشكيلات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "​التشكيلات القضائية​ أثارت استياء واسعاً لدى ​رئيس الجمهورية​ وفريقه السياسي، والتيار الوطني الحرّ، باعتبار أنها أكثر ما استهدفت ​القضاة​ المحسوبين على الرئيس، وابرزهم القضاة: ​غادة عون​، ​بيتر جرمانوس​، ​نقولا منصور​، سمرندا نصار ورولان شرتوني وغيرهم"، مشيرة إلى أن هذا الفريق "يعزو إزاحة هؤلاء القضاة لأسباب سياسية، خصوصاً القاضية عون، التي سبق أن حرّكت ​دعوى قضائية​ ضدّ رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ وأفراد من عائلته بالاثراء غير المشروع، كما أثارت مشكلة مع النائب ​هادي حبيش​ غداة قرارها بتوقيف قريبته هدى سلّوم، رئيسة ​مصلحة تسجيل السيارات​ والآليات، علما أن القضاة ​الشيعة​ المحسوبين على رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه برّي​ و​الدروز​ المحسوبين على رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، لم يمسّ بهم، بل جرى تعزيز مواقعهم وحمايتهم".

في هذا الوقت، أكد مصدر قضائي بارز لـ"الشرق الأوسط"، أن "التشكيلات اعتمدت مبدأ الكفاءة والنزاهة، كما مبدأ الثواب والعقاب، واستندت إلى ملف كلّ قاضٍ"، مشددا على أنه "منذ اليوم الأول للبدء بدراسة التشكيلات، قطع رئيس مجلس ​القضاء​ القاضي ​سهيل عبود​، خطوط الاتصال بكل المرجعيات السياسية، وحذّر جميع القضاة من اللجوء إلى السياسيين لاستجداء شفاعة هنا أو منصب هناك"، لافتة إلى أن "هناك قضاة مشهود لهم باستقامتهم وتفانيهم في العمل، لم يحالفهم الحظ سابقاً بتولي أي منصب، لأنهم غير محسوبين على أحزاب أو سياسيين نافذين، والآن جرى إنصافهم في هذه التشكيلات، التي تمثّل المدخل الأساس لاستعادة ثقة المواطنين ب​السلطة​ القضائية".

وتتضارب المعلومات حول إمكانية توقيع مرسوم التشكيلات من قبل رئيس الجمهورية، واوضحت مصادر معنية بهذا الملفّ لـ"الشرق الأوسط"، أن "عدم توقيع المرسوم يحرج الرئيس عون الذي تعهّد بحماية القضاء وإطلاق يده في المحاسبة والتنقية الذاتية، ليكون جديراً بالثقة عند البدء بمحاكمة الفاسدين".

