مصادر الجمهورية:دياب سيرسم خريطة تُقارَب بخطوات تنفيذية سريعة لها

لفتت مصادر ​السراي الحكومي​ لـ"الجمهورية"، الى ان "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ مدرك انّ الوقت لا يتسع لأي تلكؤ، وحراجة ​الوضع الاقتصادي​ والمالي والتراكمات الخطيرة التي تضغط على الواقع ال​لبنان​ي بشكل عام، باتت تحتّم الإنصراف الكلّي لمقاربتها بالمسؤولية الكاملة وبناء التحصينات المطلوبة لاحتوائها ومنع تفاقمها".

واشارت المصادر، الى انّه "بناء على ذلك، فإنّ رئيس الحكومة سيرسم، بالتزامن مع إعلان القرار حول السندات، خريطة أولويّات تُقارَب بخطوات تنفيذية سريعة لها، وعلى كل المستويات، وتشكّل هذه الخريطة بحدّ ذاتها رسالة في كل الاتجاهات الداخلية والخارجية، تحدّد مسؤولية ​الحكومة اللبنانية​ وجدّيتها في سلوك طريق إخراج لبنان من أزمته. وأنّ المهم بالدرجة الأولى هو أن تُترك الحكومة تعمل، لا أن تتعرّض - وهي لم تتمّ بعد الشهر من عمرها - لمحاولات العرقلة والتشويش ووضع العصي في دواليبها وتُتهم بالتجاهل والتقصير امام ازمة خطيرة نتاج سنوات طويلة".