غادة عون: معاييري مطابقة لتلك المطلوبة وهنيئا لهم بهذه التشكيلات القضائية

تساءلت القاضية غادة عون، تعليقًا على التشكيلات القضائية الجديدة، "كيف يضعون القاضي سامر ليشع مكاني، وهو أصغر منّي وأدنى منّي بالدرجات؟ في الأقدمية أنا الأقدم".
وأكّدت في تصريح تلفزيوني، أنّ "معاييري مطابقة للمعايير الّتي يضعونها، فأنا أتمتّع بالكفاءة والنزاهة والإنتاجيّة وملفّي نظيف، وفتحت ملفات لم يجرؤ أحد على فتحها"، لافتًا إلى أنّ "النائب هادي حبيش شتمني، وقال إنّ هذه القاضية "لازم تنشال من منصبها"، ففعلوا ما يريده". وشدّدت على أنّ "هنيئًا لهم بهذه التشكيلات، وسأستقيل لأنّني لن أكون شاهدة زور".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن أمس إنجاز التشكيلات القضائية، حيث تمّ تعيين القاضية عون مستشارة في محكمة التمييز، بعدما كانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.
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