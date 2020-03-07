شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان حول فتح مراكز الشباب لمستحقى معاش تكافل وكرامة بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف، عدد من طلبات الإحاطة في عدد من الموضوعات المختلفة حول تطوير وإحلال وتجديد مراكز الشباب، وتلقى الضوء على إمكانية إتاحة الفرصة لمستحقى معاش تكافل وكرامة للدخول مراكز الشباب والأندية التابعة لوزارة الشباب بجميع المحافظات مجانا.

وتناقش اللجنة طلبات بشأن الموضوعات التالية..

1- عدم إنهاء أعمال الملاعب الرئيسية ببعض الأندية بحلوان.

2- إقامة مبنى خاص بنادي الفرافرة الرياضي بمحافظة الوادي الجديد.

3- طلب إحاطة بشأن إتاحة الفرصة لمستحقي معاش تكافل وكرامة من المواطنين من الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً لدخول مراكز الشباب والأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة في جميع المحافظات.

4- توقف الاستثمار بمركز شباب سموحة والذي كان قد تم طرح الاستثمار فيه عام 2019 وذلك بسبب مخالفات في تنفيذ الأعمال والتي كانت تتم على مسمع ومرأى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

5- إعادة إنشاء سور ملعب ومركز شباب مسطرة التابع لقرية بر بحري مركز البرلس محافظة كفر الشيخ.

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6- تركيب محول كهرباء بملعب مركز شباب مدينة برج البرلس محافظة كفر الشيخ.

7- إنشاء ملعب كرة قدم قانوني بمركز شباب الربع التابع لإدارة شباب بلطيم محافظة كفر الشيخ.

8- إنشاء مركز شباب وملعب كرة قدم بقرية مرتضى التابعة للوحدة المحلية للساحل البحري مركز البرلس محافظة كفر الشيخ.

9- الانتهاء من سداد أقساط الملعب الخماسي لمركز شباب منشية البدوي طلخا من خلال وزارة الشباب والرياضة.

10- وقف أعمال الإحلال والتجديد من قبل محافظة القاهرة بمركز شباب حدائق القبة، بعد أن وافقت وزارة الشباب والرياضة على تطويره بمبلغ 48 مليون جنيه.

11- عدم استجابة وزارة الشباب والرياضة لتنجيل وإحلال وتجديد الملاعب مما يهدر حقاً من حقوق الشباب الذي كفله الدستور.

12- الموافقة على حق الانتفاع لقطعة أرض لصالح مركز شباب كفر طلحة التابع لمركز ومدينة بنها محافظة القليوبية.