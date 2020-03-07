شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"زراعة البرلمان" يطالب الحكومة بتوفير مياه الرى للأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة، بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من كافة الجهات المعنية والمختصة بأزمة نقص مياه الترع والتي تجعل وزارة الرى تقوم بمد الأراضى بمياه من الصرف الصحى وهو ما يهدد وقوع ضرر على المحاصيل الزراعية ويهدد الصحة العامة للمواطن وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا .

وأضاف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الأزمة تتمثل في جفاف نهايات بعض الترع بالمحافظات مما أثر على المحاصيل الزراعية وتقوم وزارة الرى باستكمال المياه بنهاية الترع بالحصول عليها من المصارف والتي لم يحدث فيها معالجة ثلاثية وبالتالي تمثل خطر على الصحة العامة .

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن لو يتم صرف مليارات الجنيهات على الصحة فالأفضل تخصيص جزء منها للمصارف وغير ذلك لا قيمة له، مؤكدا أن الحكومة عليها توفير توفير مياه الرى في نهاية الترع والتنسيق بين الجهات المختصة متمثلة في وزارة الإسكان والتنمية المحلية .

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وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة ناقشت هذا الملف لأكثر من مرة ولا يوجد استجابة به، مشددا أن اللوم لا يقع على وزارة الرى وحدها بل عدد من الجهات الآخرى التي تحتاج إلى التنسيق والتعاون، قائلا " كل أرض عندما تسلم للفلاح لها حقها في مياه النيل ولكن لا تصل المياه في نهايات الترع ومن ثم يتم استخدام المياه الملوثة " .

ويواجه النواب وزير الرى خلال جلسة البرلمان الثلاثاء القادم بأكثر من 80 أداة رقابية متنوعة ما بين إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، حيث يواجه اعضاء المجلس الوزير بقصور فى اداء الوزارة فى عدد من الأمور مثل نقص مياه الرى والذى تسبب فى بوار بعض الأراضى.

وينتقد النواب رى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحي وزيادة مقابل الانتفاع بأراضى الرى وعدم تقنين واضعي اليد عليها.