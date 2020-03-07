شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كارثة حوثية جديدة جنوب مدينة الحديدة اليمنية والان مع التفاصيل

عاجل.. كارثة حوثية جديدة جنوب مدينة الحديدة اليمنية السبت 7 مارس 2020 نشرت مليشيات الحوثي الإجرامية، عشرات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف مناطق الحديدة، وقام الفريق الهندسي للقوات المشتركة بتفكيك خمسة رؤوس صاروخية بمنطقة النخيلة جنوب مدينة الحديدة.

زرعت المليشيا الحوثية، الروؤس الخمسة في أحد المنتجعات السياحية، وكشف مصدر ميداني أن زنة الرأس الصاروخي الواحد بلغت ٥٠٠ كيلو جرام. وأكدت المصادر أن الفريق الهندسي الذي قام بتفكيك الرأس الصاروخية منتصف الإسبوع الماضي، من قرية غليفقة الساحلية التابعة لمديرية الدريهمي، هو الفريق ذاته الذي قام بتفكيك الخمسة رؤوس اليوم.

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