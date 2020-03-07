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بينها 3 عربية.. الكويت توقف الرحلات الجوية مع 7 دول
السبت 7 مارس 2020
قرر مجلس الوزراء الكويتي، السبت، وقف الرحلات الجوية من وإلى 7 دول هي مصر وسوريا ولبنان والفلبين وسريلانكا وبنجلاديش والهند، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكر مجلس الوزراء الكويتي أن القرار يبدأ تطبيقه، السبت، 7 مارس، ولمدة أسبوع، على أن يطبق القرار على جميع القادمين حتى من يحملون إقامات.
وأضاف البيان "سوف يتم إخضاع الكويتيين القادمين من هذه الدول أيضا للحجر الصحي".
وكان مجلس الوزراء قد أوقف، الخميس، قرارا للطيران المدني يشترط إجراء فحص طبي على الوافدين القادمين إلى البلاد من 10 دول، وهي تقديم شهادة خلو من فيروس كورونا، مصدقة من السفارة الكويتية.
وقرر المجلس تكليف الإدارة العامة للطيران المدني، بوقف العمل بالتعميم الخاص بفرض إجراءات فحص ( PCR) على المسافرين القادمين إلى الكويت من بعض الدول.
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