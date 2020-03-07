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روسيا تغلق حدودها مع إيران.. وتوقف طلب التأشيرات
السبت 7 مارس 2020
أعلنت روسيا، الجمعة، إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من إيران، وعدم استقبال طلبات التأشيرات منها، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكر مرسوم حكومي أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "سيغلق الحدود الروسية مؤقتا أمام الرعايا الأجانب (...) الآتين من إيران" للعمل أو متابعة الدراسة أو السياحة.
وسيبدأ الإغلاق منتصف ليل الجمعة (21,00 ت غ) بهدف "وقف انتشار فيروس كورونا المستجد على الأراضي الروسية".
ويستثني هذا الإجراء الأشخاص المقيمين بشكل دائم في روسيا، ورعايا دول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي الذي يضم أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغزستان، فضلا عن الوفود الرسمية وطواقم السفر.
وأوضح المرسوم أن وزارة الخارجية لن تستقبل بعد الآن طلبات التأشيرات من إيران التي تعد بؤرة تفشي للفيروس في الشرق الأوسط، وقد سجلت 107 حالات وفاة بسبب الفيروس، لتأتي بعد إيطاليا التي سجلت أعلى عدد وفيات خارج الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة قبل شهرين.
وكلفت الحكومة الروسية هيئة الطيران المدني إبلاغ هذه الإجراءات إلى شركات الخطوط الجوية الروسية.
وكانت روسيا أعلنت، الجمعة، ست إصابات جديدة بالفيروس، بينها خمس في موسكو. وكلهم كانوا زاروا إيطاليا في المدة الأخيرة.
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