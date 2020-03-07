الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا "عاجلاً" بشأن الطواف في الكعبة

قالت وكالة الأنباء السعودية، أمس الجمعة، إن أمرا ملكيا صدر من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يسمح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر، السبت.

ونقلت الوكالة عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إعلانه صدور أمر الملك سلمان بن بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر يوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

وأكد السديس ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه.

ولفت الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الانتباه إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.