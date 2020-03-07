فيروس كورونا: ترامب يخصص 8 مليارات دولار لمكافحة المرض

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





Getty Images ترامب

خصص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 8.3 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا مع ارتفاع عدد حالات الإصابة في العالم إلى مئة ألف حالة.

ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة في الولايات المتحدة إلى 233 حالة، إضافة إلى 14 وفاة، دعا ترامب إلى الهدوء، مضيفا أن "المرض سيتم القضاء عليه".

وواجه البيت الأبيض انتقادات لتعامله مع الأمر، وأقر أن الولايات المتحدة لا يوجد لديها وحدات فحص كافية لمواجهة الطلب المتزايد.

وتأكد إصابة 22 راكبا من ركاب سفينة سياحية محتجزة في سان فرانسيسكو، في ولاية كاليفورنيا، بفيروس كورونا.

وفُحص عشرات المسافرين الخميس إثر وفاة مسافر وإصابة أربعة مسافرين آخرين على الأقل في رحلة سابقة للسفينة، واسمها غراند برينسيس.

وأكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن جميع ركاب السفينة وطاقمها سيتم فحصهم.

ومن بين ركاب السفينة، العائدة من رحلة إلى هاواي بعد رحلة من المكسيك الشهر الماضي، 142 بريطانيا.

ووفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في العالم بلغ مئة ألف حالة، علاوة على 3400 وفاة ناجمة عنه. وأغلب حالات الإصابة والوفيات في الصين، التي ظهر المرض فيها لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول.

وهوت الأسهم في آسيا وبريطانيا بصورة حادة الجمعة مع استمرار قلق المستثمرين بشأن التبعات الاقتصادية للفيروس.

ما هي آخر التطورات في الولايات المتحدة؟

Advertisements AFP السفينة غراند برنسيس

تم الإبلاغ عن حالات عدوى بالمرض في 22 ولاية أمريكية.

كان 13 من إجمالي الوفيات بالمرض في الولايات المتحدة، الذي يبلغ 14 وفاة، في دار واحدة للمسنين في سياتل في ولاية واشنطن.

وأوصى المسؤولون في سياتل ببقاء من تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر في منازلهم، وألغوا المناسبات والاحتفالات التي يزيد عدد حضورها عن عشرة أشخاص.

ويوم الجمعة قالت جامعة واشنطن إنها ستلغي محاضرات طلابها الذين يبلغ عددهم 50 ألف طالب، على أن يتم تلقيهم المواد الدراسية عبر الانترنت حتى نهاية الفصل الدراسي للشتاء، الذي ينتهي في العشرين من مارس/آذار.

وما زالت أغلبية الإصابات في الولايات المتحدة متركزة في الساحل الغربي، حيث يوجد في ولايتي وتشنطن وكاليفورنيا نحو 141 من بين 244 حالة إصابة بالمرض، ولكن حالات العدوى بدأت في الانتشار في مناطق مختلفة من البلاد.

Getty Images اجراءات للوقاية من المرض في نيويورك

وفي نيويورك قفز عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالمرض من 22 إلى 33 حالة في يوم واحد. وقال أندرو كوومو، حاكم الولاية، إنه يوجد اكثر من أربعة آلاف شخص في "حجر صحي احترازي". وهؤلاء أشخاص عادوا مؤخرا من بلدان ينتشر فيها المرض بصورة كبيرة، مثل الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان، ولكن لا تظهر عليهم أي أعراض للمرض.

وأكد ترامب، متحدثا إلى وسائل الإعلام الجمعة، زعمه أن عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة محدود "لأننا كنا أشداد للغاية على الحدود".

وقال "فيما يتعلق بالحالات، فهي محدودة للغاية".

وأقرت الحكومة الخميس أنها لا يوجد لديها معدات فحص كافية لتفي بالاحتياجات التي يتوقع ان تتزايد في الأيام والأسابيع المقبلة.

ما الذي يحدث في مناطق أخرى من العالم؟

أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى أربعة أشخاص، بعد ان توفيت امرأة في مدينة كربلاء. وقالت الوزارة إن المرأة المتوفاة كانت تعاني أمراضا مزمنة وأجرت جراحة مؤخرا. وتوفي ثلاثة من قبل، بينهم اثنان في بغداد. وبجانب الوفايات، سجلت الوزارة عددا من الإصابات الجديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين في العراق إلى اثنين واربعين.

سجلت مصر 12 إصابة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية في النيل.

وضعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية بيت لحم تحت الحجر الصحي بعد تاكيد إصابة سبعة أشخاص بفيروس كورونا.

أكدت بريطانيا إصابة 163 شخصا بفيروس كورونا، في قفزة كبيرة من 48 حالة يوم الخميس.

أعلن الفاتيكان وصربيا وسلوفاكيا وبيرو والكاميرون عن أول حالة إصابة.

بلغ العدد الإجمالي الرسمي للوفيات في إيران 124 وفاة، وبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالمرض في شتى أرجاء البلاد إلى 4747 حالة.

ارتفع عدد الوفيات في إيطاليا إلى 197 بعد الإعلان عن 49 وفاة جديدة الجمعة، وهو أعلى عدد وفيات في البلاد يتم تسجيله في يوم واحد حتى الآن.

مواضيع قد تهمك :