كوستاريكا تسجل أول إصابة بكورونا المستجد

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سان خوسيه: سجّلت كوستاريكا الجمعة أوّل إصابة بفيروس كورونا المستجدّ تمّ تشخيصها لدى سائحة أميركيّة كانت وصلت في الأوّل من آذار/مارس إلى هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وقال وزير الصحّة دانيال سالاس في مؤتمر صحافي إنّ المريضة البالغة من العمر 49 عامًا وُضِعت في "عزلة مشدّدة" داخل فندق في سان خوسيه مع زوجها الذي كان على اتّصالٍ في نيويورك بأشخاص يُعانون من كوفيد-19.

وأوضح الوزير أنّ "الرجل لم تظهر عليه أيّ أعراض، لكنَّ المرأة ظهرت عليها أعراض انفلونزا خفيفة وإسهال وآلام في البطن".

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وقال إنّه يُنتَظر صدور نتائج تحليلات أُجريت لخمسة أشخاص كانوا على اتّصال بالزوجين.

وفي أميركا اللاتينيّة، تمّ اكتشاف إصابات بالفيروس في كلّ من البرازيل والأرجنتين والمكسيك والبيرو وجمهوريّة الدومينيكان وتشيلي والإكوادور وكولومبيا، من دون أن تُسجّل هذه المنطقة وفيّات جرّاء الفيروس حتّى الآن.

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