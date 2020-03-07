كولومبيا تسجل أول إصابة بكورونا المستجد

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بوغوتا: أعلنت وزارة الصحّة الكولومبيّة اكتشاف أوّل إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في كولومبيا الجمعة لدى مسافرة تبلغ من العمر 19 عامًا وصلت إلى بوغوتا آتية من ميلانو بإيطاليا.

وقالت الوزارة في بيان إنّ الشابّة التي لم يتم تحديد جنسيّتها "أظهرت أعراضا واستدعت الخدمات الصحّية التي أخذت عيّنات للتحليل. ثم أكّد المعهد الوطني للصحّة النتائج الإيجابيّة للفحوص".

وأشارت رئيسة بلدية بوغوتا كلوديا لوبيز على حسابها في تويتر إلى أنّ المسافرة تدرس في إيطاليا، المركز الرئيسي لتفشّي الفيروس في أوروبا، و"عادت" إلى بوغوتا في 26 شباط/فبراير.

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