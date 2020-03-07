غدا.. "إسكان البرلمان" تناقش مشاكل منطقة الحزام الأخضر في حضور الوزير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدد من طلبات الإحاطة في شتى الموضوعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، وتوقف عدد من المشروعات على صعيد عدد من القرى والمراكز على مستوى الجمهورية على الرغم من بدء الأعمال في هذه المشروعات منذ ما يقرب من 10 سنوات، بالإضافة لإلقاء الضوء على أزمة منطقة الحزام الأخضر، وتبحث ملف تسجيل الأراضى، وإصدار تراخيص البناء، وذلك في حضور وزير الإسكان. ومن أبرز الموضوعات التي ستناقشها اللجنة برئاسة النائب عماد سعد حمودة التالي.. 1. سرعة الانتهاء من توصيل المرافق الخدمية بمنطقة 800 فدان بمدينة بدر محافظة القاهرة. 2. توقف أعمال الصرف الصحي لمركز ومدينة بدر ــ محافظة البحيرة. 3. طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد، بشأن الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة بزمام العامرية والهوارية ببرج العرب والحمام، بحضور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية. 4. امتناع جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية ببرج العرب بالإسكندرية من تسجيل الأراضي وإصدار تراخيص البناء والهدم. 5. التضارب في تحديد الحدود الإدارية بين المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة الإسكندرية بمنطقة برج العرب، الإسكندرية. 6. الإسراع في تخطيط وتسليم مشروعات بيت الوطن. 7. عدم تنفيذ جهاز التعمير بالوادي الجديد المشروعات التي أدرجت بخطة العام المالي 2019 /2020 Advertisements 8. الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لقرية برديس مركز البلينا مركز سوهاج. 9. عدم تسليم محطة معالجة الغنيمة ــ مركز البلينــا ــ سوهاج. 10. عدم البدء بمشروع الصرف الصحي بقرية عرابة أبيدوس، مركز البلينا، سوهاج. 11. حرمان قرى مركز جرجا محافظة سوهاج من خدمات الصرف الصحي. 12. عدم الانتهاء من شبكات الصرف الصحي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج. 13. استكمال مشروع قانون المقدم من الحكومة بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي. 14. مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

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