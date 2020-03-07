"نصائح وتحصينات وأدعية".. عمرو خالد يعلن وسائل مواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

طالب الداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد بضرورة التفاعل الإيجابي للحد من وباء "كورونا" المنتشر عالميًا، وأن نقوم جميعًا بمسئوليتنا تجاه محاربته ولا نقف مكتوفي الأيدي.

وأضاف في بث مباشر له على صفحته الرسمية على الفيس بوك، الجمعة، أننا ينبغي أن نعلم أن محاربتنا لهذا الوباء تأتي انطلاقا من تعاليم ديننا الحنيف ومن منطلق عبوديتنا لله تعالى؛ فكل منا مسئول أمام الله على قدر جهده وعليه أن يسعى لمحاربة ما يضره ويضر غيره، وعلينا جميعا القيام بهذه المسئولية التي سيسألني الله عنها.

وقدم خالد ثلاث نصائح طبية، وثلاثة تحصينات وثلاثة أدعية، لمواجهة كورونا.

وتضمنت النصائح ما يلي:

-غسل اليدين باستمرار بشكل متكرر بالماء والصابون

- تقوية المناعة العامة للجسم بتناول اليانسون وفيتامين cوتناول البرتقال وبكل الأغذية والأعشاب والأدوية التي تعمل على ذلك.

- الاكتفاء بالمصافحة بالأيدى والتوقف مرحليا عن الأحضان والتقبيل في هذه الفترة.

- تحصين بقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين.

Advertisements

- المحافظة على الذكر وخاصة أذكار الصباح والمساء.

- ترديد ذكر :"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم".

والتحصينات هي أن نقول:

- تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير.

- الدعاء أن يرد الله الحرم المدني والمكي إلا ما كان عليه وان يعود إليهما الحجاج والعمار من جديد.

وثلاثا الدعاء للبشرية أن ينجيها من هذا الوباء وغيره من الأوبئة من منطلق أن ديننا دين يحب الخير للجميع.

شاهد الفيديو: