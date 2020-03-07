الصين: ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 3070 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

أعلنت الصين، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 3070 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت السلطات الصحية الصينية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 80651 حالة بعد إضافة 99 إصابة جديدة.

وأشارت السلطات إلى شفاء 55404 حالة بعد تلقي العلاج وخروجها من المستشفيات.​