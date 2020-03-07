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كندا تخصص 27 مليون دولار للمساعدة في أبحاث كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، عن تمويل إضافي بقيمة 20 مليون دولار لدعم إجراء أبحاث حول فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزيرة الصحة الفدرالية باتريشا هايدو في مونتريال أن هذا المبلغ يضاف إلى مبلغ 7 ملايين دولار كانت الحكومة قد أعلنت تخصيصه لهذه الأبحاث ووجدت فيما بعد أنه غير كاف.

وقالت وزيرة الصحة: "تضم كندا بعضا من أكبر علماء العالم، وسيتيح لهم هذا الاستثمار القيام بأبحاث رائدة حول فيروس كورونا المستجد".

ويشار إلى أن عدد المصابين بمرض كورونا المستجد وصل إلى 51 مصابا في كندا، وتجاوز 100 ألف شخص في أكثر من 90 دولة وإقليميا حول العالم.​

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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