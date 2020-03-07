​6 إجراءات لـ"التعليم العالي" لجذب الطلاب الأجانب للدراسة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي، لتطوير منظومة الطلاب الوافدين، والترويج لإمكانات الجامعات المصرية؛ لجذب الطلاب الأجانب للدراسة في مصر.

وقالت الصفحة، إن الوزارة أطلقت تطبيق "ادرس في مصر"؛ لمساعدة الطلاب الراغبين في الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم في التعرف على المؤسسات التعليمية، ويتضمن التطبيق بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والكليات والمعاهد التكنولوجية والمعاهد العليا.

ويمكن تحميل التطبيق من خلال "متجر آبل" و"متجر جوجل"

كما نفذت الوزارة ميكنة العمل داخل الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، وتوفير وحدة مصرفية لإنهاء كافة المعاملات المالية، وفتح فرع لمكتب الجوازات والهجرة والجنسية، فضلًا عن تواجد دائم لشركة سياحة، وإنشاء موقع إلكتروني لتسجيل الطلاب عليه ويحمل اسم "الوافدين" www.wafeden.gov.eg

وأطلقت الوزارة مسابقة "أفضل جامعة جاذبة للطلاب الوافدين"، وتنظيم معارض دولية للتسويق للتعليم العالي المصري، فضلًا عن إعداد الكوادر الفنية المدربة في التعامل مع الوافدين، بالإضافة إلى وجود نادي للوافدين.

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وقدمت الوزارة العديد من الأنشطة المتنوعة للطلاب الوافدين خلال عام 2019، منها الملتقى الأول للوافدين بجامعة المنصورة، والملتقى الأول للجامعات المصرية السودانية، وأسبوع الشعوب، والمهرجان الدولي للطلاب الوافدين، والملتقى الأول للقيادات الشبابية الإفريقية بجامعة الفيوم، وأسبوع شباب الجامعات الأفريقية بأسوان، وأسبوع الطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس.

كما زاد عدد المنح المقدمة من الوزارة والجامعات المصرية ووزارة الخارجية، فضلًا عن التنسيق مع عدد من الوزارات المعنية لتوفير العديد من الخدمات للطلاب الوافدين، سواء الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية.

وتنفذ وزارة التعليم العالي بصفة مستمرة، برنامجًا للتسويق لمبادرة Study in Egypt، من خلال إنتاج عدد من التنويهات والأغاني والأنفوجرافات والإنتاج الرقمي؛ بغرض نشرها على نطاق واسع داخل مصر وخارجها، وقد تم إنتاج أغنية جديدة تستهدف التسويق لإمكانات مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.